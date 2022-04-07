İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi, Dereköy mevkiindeki barakada yangın çıktı. Alevler, evin tahtadan olması sebebiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Barakada yaşayan engelli Damla Uysal'ın (33) cesedi bulundu. Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının sobadan kaynaklı olduğu tespit edildi.
Tuzla’da korkutan yangın’da ‘komşu’ detayı İstanbul Tuzla’da özel bir sitede çıkan yangında apartman sakinleri dumandan etkilendi. Vatandaşlar hastaneye kaldırılırken yangın çıkan dairenin daha önce komşuları tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı.
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İzmir ve Uşak'da orman yangını İzmir'de ve Uşak'da ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ekipelr müdahale ediyor.