Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ikamet eden Mustafa Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Ç'yi arabayla Şile Yeşilvadi bölgesine götürdü. Şahıs, burada karısını bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Çifti kanlar içinde gören vatandaşalr jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen ekipler, Gözde Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan zanlı ise ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

Aylin Sözer cinayetinte sanık idamını istedi Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, “Benim Aylin Sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim” diyerek kendini savundu.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındılar Konya'da, 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Metin-Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Anne ve oğul cinayetinin detayları belli olmaya başladı Balıkesir’in Susurluk ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda detaylar ortaya çıktı. Şahsın tartıştığı eşine, oğluna ve kızına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı, duvardan seken saçmalarla kendisinin de yaralandığı öğrenildi.