Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nde bir çocuğun parmağı oturduğu mama sandalyesine sıkıştı. Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı. Panik olan aile kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca durumu yetkiliere bildirdi. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SANDALYEYİ KESEREK KIZI KURTARDI

Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı. Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı. Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.

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