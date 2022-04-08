Türkiye Gazetesi

Avcılar’da 4 aydır kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi. Burhan Yılmazcoşar’ın cansız bedeni, Avcılar’da göl kenarında bulundu.

İBB EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Olay, geçtiğimiz gün Avcılar Firüzköy Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler göl kenarındaki sazlık alanda ilaçlama yaparken göl yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından gölden çıkarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan cesedin, 24 Aralık tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar’a ait olduğu tespit edildi.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, Avcılar’daki evinden lacivert mont ve siyah kasketi ile ayrılan Burhan Yılmazcoşar’dan aylardır haber alınamıyordu. Coşar’ın şüpheli ölüm nedeni hakkında da araştırmanın devam ettiği belirtildi.

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