Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan feci kaza, kan dondurdu. Karayolunda gece saatlerinde yayan ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kaldı. Tırın altında kalan şahıs feci şekilde öldü.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malkara-Keşan D110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. (62) idaresindeki 34 EGC 489 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Malkara Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İncelemenin ardından erkek olduğu tespit edilen şahsın üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Ceset incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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