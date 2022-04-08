Tuzla Piyade Okulu'nda AR-GE merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İstanbul İtfaiyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41. Bakım Onarım Müdürlüğü AR-GE bölümünde yer alan mühimmat deposunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, "İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı." bilgisi paylaşıldı.
Askeri alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tuzla’da korkutan yangın’da ‘komşu’ detayı İstanbul Tuzla’da özel bir sitede çıkan yangında apartman sakinleri dumandan etkilendi. Vatandaşlar hastaneye kaldırılırken yangın çıkan dairenin daha önce komşuları tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı.