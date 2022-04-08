Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTÜN GİZLİ MAHREM YAPILANMASINDAKİ KİŞİLER YAKALANDI

Yakalananlar arasında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişiler, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan şüpheliler ile KHK’lar ile ihraç edilmiş eski kamu çalışanları da bulunuyor.

29 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni hakkında karar: Tutukluluğu devam edecek FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluğun devamına karar verildi.

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.