Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı.

İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.

Marmara'nın kabusu olan müsilajla ilgili korkutan açıklama: Şartlar oluştuğunda tekrar gelecek Geçen sene Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve ülke çapındaki en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlamasına neden olan müsilaj ile ilgili korkutan açıklama Prof. Dr. Meriç Albay'dan geldi. "50-60 yıldan beri İstanbul ve çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız" diyen Prof. Dr. Albay, "Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda müsilaj tekrar gelecek" dedi.

Marmara'da müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara’da yapmış olduğumuz bilimsel araştırmalar, çalışmalar neticesinde, Marmara Denizi’nin yüzeyinde de dibinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

İstanbul'da müsilaj kabusu yeniden baş gösterdi! Geçen yıl Marmara Denizi'ni kaplayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun uğraşları sonucu temizlenebilen müsilaj Maltepe sahilinde yeniden ortaya çıktı.