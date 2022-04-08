Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde doğup büyüyen herkesin en güzel anılarına tanıklık eden Kayakapı Mahallesi, yaklaşık 15-20 yıldan bugüne Ürgüplünün girmesi yasak bir bölge.

Dönemin CHP’li Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Okumuş tarafından eski Ürgüp yaşantısının canlandırılması ve bölgenin yerli ve yabancı turizme kazandırılması amacı öne sürülerek 2002 yılında yapılan ihale ile kiraya verilen Kayakapı Mahallesi, Ürgüplünün giremeyeceği bir yer hâline geldi.

Mahalle, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği gerekçesiyle yıllardır vatandaşların ziyaretine kapalı durumda.

PARASI OLMAYAN GİREMİYOR

Duruma tepki gösteren ve bunun için imza topladıklarını belirten vatandaşlar, “Çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği Kayakapı’nın sokaklarına giremiyoruz. Burayı bizlerden alırken yetkililer ‘Eski Ürgüp’ü canlandıracağız, Ürgüplüler ve bölgeyi ziyaret edenler rahatça Ürgüp’ün öz kültürünü ve yaşantısına şahit olacaklar’ dediler. Çoğu mülk sahibi bu vesile ile gözünü kapayarak evlerini gönül rahatlığı ile projeye düşük bedeller karşılığında verdi. Ancak bugüne baktığımızda Kayakapı Mahallesi yollarına bariyer yerleştirilmiş, parası olmayanın giremeyeceği lüks bir konaklama mekânı oldu” diyor.

Ürgüp’ün en eski mahallesi olan Kayakapı’da yıllardır inşaatın bitmediğini dile getiren bir vatandaş ise “Biz Ürgüplüler olarak en azından eskiden oynadığımız mahallenin sokaklarında yanımıza çocuğumuzu, torunumuzu alıp gezmek istiyoruz. Bu bariyerlerin derhâl yetkililer tarafından kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İMZAMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kayakapı Mahallesi’nin girişine projenin kiracısı tarafından yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması için Ürgüp Belediyesine dilekçe verdiklerini söyleyen vatandaşlar, konunun takipçisi olacaklarını vurguladılar.

CHP İLÇE BAŞKANI DA İMZA VERDİ

Kayakapı Mahallesi’nin halka açılmasını isteyen dilekçelerde, CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ve eşinin imzasının da olması dikkatlerden kaçmadı.