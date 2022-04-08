Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar ünlü bir tencere markası 1995 yılında ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası düzenleyerek birçok kişinin katılmasını sağlamıştı. Nitekim öyle de oldu ve birçok kişi tencere alarak deniz manzaralı arsalara sahip oldu böylece yüzleri güldü. Ancak işler bir noktada ters gitti, firma yetkililerinden bazıları işi kötüye kullanarak arsaları tencere sahiplerine değil kendi üzerlerine aldılar. Böylelikle tencere alıp arsa sahini olacağını düşünen birçok kişi hayal kırıklığına uğrayarak mağdur oldu.

Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen tencere firmasının asıl sahibi, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen firma sahibi, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi. Firma sahibi 1996 yılında vefat etti ancak mağdular hala bulunuyor.

TENCEREYİ ALDI AMA ARSA VERİLMEDİ

Bursa’da yaşayan Mustafa Kemal Badoğl'da tencere mağdurlarından bir tanesi. Eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile tencere aldıklarını belirten yaşlı adam, o zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldıklarını belirtti.

Ancak taksitler bitince Aydın’ın Didim ilçesinden kendilerine verilmesi gereken arsa verilmediğini belirten Badoğlu şöyle konuştu:

Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya’dan bize arsa verileceği söylendi.

Arsa vadiyle tencere alan, firma sahibinin ölmesiyle ortada kalan yaşlı adam utandığından kimseye derdini bile anlatamadığını söyledi ve hakkını istediğini belirtti.

'VAATLERLE OYALANDIRILDIK'

Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 1996 yılında Ahmet bey vefat etmiş. Konya’daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş.”

DALGA GEÇİLİR DİYE DERTLERİNİ KİMSEYE ANLATAMADI

Milletin dalga geçeceğini düşünerek kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.

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