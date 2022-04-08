Türkiye Gazetesi

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin umuda yolculuğunu teknik ve fiziki takibe aldı.

3 GÜNLÜK TAKİPLE YAKALANDILAR

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 gündür takip edilen düzensiz göçmen ve organizatörler, karayoluyla Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çıkışında bulunan Karanlık Liman mevkiine geldi. Burada sabah saatlerinde fiber tekneye binme hazırlığında bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Çanakkale İl jandarma ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sayımları yapılan ve insani yardımları yapılan düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından minibüslerle Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin götürmeye hazır bekleyen tekne de Sahil Güvenlik ekiplerinin nezaretinde Yeniköy Limanı’na çekildi.

KİŞİ BAŞI 8 BİN EURO (128.319 TL) ÖDEMİŞLER

Türkiye üzerinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin ilk başta 4 bin Euro, İtalya’ya vardıktan sonra da 4 bin Euro daha verecekleri öğrenildi.



Yakalanan düzensiz göçmenler arasında çocuklar dikkat çekerken, bir kız çocuğunun barbi bebeğiyle oynaması ve elinden düşürmemesi yürekleri burktu.

Sahil Güvenlik ekipleri 215 düzensiz göçmeni yakaladı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bugün yurt genelinde 215 düzensiz göçmeni yakaladı.

BM açıkladı, Akdeniz'de 90'dan fazla göçmen öldü Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı.