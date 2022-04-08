Türkiye Gazetesi

Mersin'in Silifke ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil, İmamlı Mahallesinden Silifke istikametine seyir halindeyken Akyokuş mevkisinde freni patlaması sonucu bariyere çarparak takla attı.

Kazada, araçta bulunan 88 yaşındaki Hamdi Sak olay yerinde hayatını kaybederken diğerleri ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Mersin’de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Araçta yolcu olarak bulunan Hamdi Sak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Şerife Sak ve Emircan Uysal olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü olarak tek taraflı sağlandı. Olayı duyarak kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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