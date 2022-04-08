Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Van, Batman, Şanlıurfa, Erzincan, Adana ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehirde etkisini gösteren çöl tozu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah uyandıklarında araçlarını toz içinde bulan vatandaşlar oto yıkamacıların önünde kuyruk oluşturdu.

TOZ FIRTINALARI NEDEN OLUYOR?

Toz fırtınasını, kurak ve yarı kurak iklim şartlarında üzerinde bitki örtüsü bulunmayan topraklardaki toz boyutundaki toprak parçacıklarının rüzgarla taşınması olarak tanımlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay Türkiye'de de yarı kurak ve kurak iklim şartlarına sahip İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uzun yıllardır toz fırtınalarının görüldüğünü söyledi.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN TAHRİP EDİLMESİ TETİKLİYOR

Toz fırtınalarının en önemli nedenini kurak ve yarı kurak alanlarda bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlayan Tolunay, "Bitki örtüsü, kökleriyle toprağı tutarak ve ayrıca bitki artıklarından oluşan humus ile tozları birbirine yapıştırarak toprağın ve tozun havalanmasını engellemektedir. Ancak bitki örtüsü ortadan kalktıktan sonra kuruyan toprağın rüzgarla havalanması daha kolay olmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki otlak ve bozkırların aşırı otlatmayla tahrip edilmesi, ormanların kesilmesi, ormanlar ile otlakların tarım alanına dönüştürülmesi ve buralarda tek yıllık ürünler yetiştirilmesi, hatalı toprak işleme yöntemleri topraklardaki toz boyutundaki parçacıkların taşınmasının en önemli sebepleri arasında gösterilebilir." diye konuştu.

AKCİĞER HASTALARI İÇİN ÖLÜMCÜ OLABİLİR

Öte yandan Türkiye’ye son günlerde artan çöl tozlarının Suriye üzerinden geldiğini söyleyen Doktor Necmettin Nergiz ise akciğer hastaların bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Tozların vücuda alındığı takdirde astım, koah, bronşit gibi hastalığı olanlarda etkili olduğunu belirten Nergiz; “Bu tozların içerisinde kirleticiler vardır. Bunlar, mikroorganizmalar, virüsler hatta mantarlar bu tozlar ile uzun mesafeler kat ederek ülkemize gelmektedir. Tabi ki sağlık üzerinden olumsuz etkileri vardır. Özellikle akciğer kronik hastalığı olanlar astım, koah, bronşit gibi hastalıklarda etkisi fazla görülmektedir. Bu tozlar akciğere alındıktan sonra dokuda harabiyete yol açmaktadır. Astım, koah, bronşit gibi hastalıklarda çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunların hastaneye başvurularında, yatışta ve hatta ölüm oranlarında artış olduğunu görmekteyiz” dedi.

TOZ FIRTINALARINDA DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Akciğer hastaları dışından çocuk ve yaşlıları da etkileyen toz fırtınalarında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Nergiz, “Evde kalıp kapı ile pencereleri kapatmaları ve dışarı da ise maske takmaları önemlidir. Özellikle bu toz bulutları çamurlu yağmur dediğimiz şekilde olursa dışarıdan geldikten sonra bu kirleticilerden arınmak için banyo yapılması ve temizlenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

IRAK'TA 5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Ülkemize Irak, Suriye ve Afrika üzerinden taşınan tozlar Irak’ı da dün etkisi altına almıştı. Irak, yaşan toz ve kum fırtınası nedeniyle bir günde 5 kişinin hayatını kaybedttiğini, yüzlerce kişinin ise nefes darlığı nedeniyle hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor Mardin'de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

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Meteoroloji açıkladı! Güneydoğu'da toz fırtınası alarmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.