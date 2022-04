Türkiye Gazetesi

Türkiye yeniden soğuk hava dalgasının etkisine giriyor, sıcaklıklar yaklaşık 10 derece birden düşüyor. 1987 yılından bu yana en soğuk Mart aynını geride bırakan Türkiye'de Nisan aynı güneşli başladı ancak 10 Nisan'dan itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve yurdun Doğu illerinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

10 Nisan Pazar günü Edirne'den yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası ve sağanak, 11 Nisan'da İstanbul dahil yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklıkların İstanbul'da 6 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Salı günü ise sağanak İstanbul'da ve Ege'de yerini güneşe bırakacak. Soğuk hava dalgasının etkisiyle Salı ve Çarşamba günleri Doğu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

11 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

"MONTLARI HAZIRLAYIN"

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "Montları hazırlayın" uyarısıyla başlayan bir paylaşımda bulundu.

11 Nisan'da Türkiye'ye soğuk havaların geleceğini belirten Ökten, "Soğuklar 4 gün etkili olacak. Karadeniz'de 1.000 metre üstü yerlerde don tehlikesi var. Çiftçiler tedbirli olmalı. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı olacak. Kalın kıyafetleri kaldırmayınız" dedi.

"YAĞMUR TEKRAR GELECEK"

İstanbul'da birkaç gündür aralıklarla süren yağmurun bugün öğlen saatlerinden itibaren kesileceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Sıcaklık hafta sonu 2-3 C artacak. Pazar akşamı yağmur tekrar gelecek. Pzartesi İstanbul'da sıcaklık 7-8 C düşerek 11-12 C ye gerileyecek" ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Beklenen soğuk hava dalgası ve sağanağa dair TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "10 Nisan'dan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemize doğru yaklaşıyor. 11 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinden soğuk hava kütlesinin giriş yapması bekleniyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirten Bozyurt, "Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 10-12 derece birden azalacağı tahmin ediliyor. Şu andan itibaren zaten kademeli olarak azalmaya başladı" açıklamasını yaptı.

YÜKSEKLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Yağışların Türkiye genelinde sağanak şeklinde olacağını, bazı yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülebileceğini söyleyen Bozyurt sözlerine şöyle devam etti:

"İç kesimlerde ve yükseklerde kar yağışı görebiliriz. Karadeniz'in iç çekimlerinde, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışı görebiliriz. İç Ege, göller bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey batısının yükseklerinde de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz.

Bozyurt, nisan ayı bitmeden bir kez daha yurdun yeni bir soğuk hava dalgası altına girebileceğini sözlerine ekleyerek, "20-25 Nisan arasında da böyle bir soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

