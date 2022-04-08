Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da Sur'da bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla sokak ortasında darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetinde yürek yakan detayları kardeşi Süleyman Arslan anlattı. Arslan'ın, olay esnasında kendisine su vermek isteyenlere "Oruçluyum" dediği öğrenildi.

Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken konuya ilişkiin detaylarda bir bir çıkmaya devam ediyor. Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

UZMAN EKİPLER KAMERALARI İNCELİYOR

Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

'ORUÇLUYUM' DEDİKTEN SONRA KELİME-İ ŞEHADET GETİRMİŞ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre "Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen kardeş Süleyman Arslan, "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, son nefesinde bile kelime-i şehadet getirmiş. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜ BİRİNE İFTİRA ATTILAR'

Sözlerinin devamında suçluların hak ettiği cezayı bulacağını belirten Arslan, "Ölü bir kişiye iftira attılar. Biz devlete güveniyoruz. Gerçek tacizci kimse bulunacak ve ağabeyimi bir iftira uğruna öldürenler de hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

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