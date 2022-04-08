Türkiye Gazetesi

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı.

UZMAN ÇAVUŞU DARP ETTİ

Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlayan Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı. Dün gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, bugün öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa D.’yi takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti.

ARACINDAN İNDİRİP YENİDEN DÖVDÜ

Musa D., aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobiline kadar takip eden Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa D. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal’ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa D.’nin üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.

Ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal...

Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ünsal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ünsal’a 10 el ateş ederek öldüren uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Yaşanan dehşet anlarının tanığı olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı gerçekleştiren esnaf Şahin Kök, korku dolu dakikaları şu şekilde anlattı:

“Olay, öğlen saat 13.00’de meydana geldi. Jandarmanın karşısında bağırma sesleri gelmeye başladı. Aradan bir iki dakika sonra silah sesleri geldi. Bayağı 8-10 el kadar ateş edildi, biz dışarıda korktuk, vatandaşlarla beraber dükkanın içine sığındık. Vuran ise uzman çavuşmuş, ismi Musa’ymış, Tavas ilçesinde görev yapıyormuş. Doktora yardım ediyormuş ve arkadaşlarmış. Daha önce kavga etmişler. Sonra da bugün öğle saatlerinde böyle olay meydana geldi. Ben ambulansı 13.05’de aradım, onlar da geldi. Doktor orada ölmüş”

AMELİYATLARI TIP LİTERATÜRÜNE GİRMİŞTİ

Öte yandan, aynı zamanda arkadaşı da olan uzman çavuş tarafından sokak ortasında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal’dan geriye tıp literatürüne giren ameliyatı ve at bindiği anlara dair görüntüler kaldı.

'O doktoru öldüreceğim' dedi, 6 kişi zor tuttu! İstanbul'da bir hastanede doktora sinirlenen hasta yakını önce tehdit etti, ardından tekme ile doktora saldırdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından güçlükle etkisiz hale getirilirken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 yaşında doktoru öldürdü Gaziantep'te kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan, 17 yaşındaki hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Doktorun zanlının dedesinin öldüğü ameliyata katıldığı öğrenildi. Babasının marangozluk yaptığı öğrenilen Arslan'ın, 5 kardeşinin bulunduğu ve ailesinin üniversite okuyan tek çocuğu olduğu ifade edildi.