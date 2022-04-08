Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformla, saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Geminin taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran bloklu malzemenin boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti.
GEÇİŞİNİ 3 SAATTE TAMAMLADI
İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
Metaverse’te Boğaz havası Metaverse’te çok özel bir sergi “kapılarını açtı”... Türkiye İş Bankasının 80 senelik resim koleksiyonundan hazırlanan NFT sergisi, dün ön izleme ile sanatseverlerle buluşmaya başladı.