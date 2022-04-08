Yalova’da dün meydana gelen olayda Uğur Ender T, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katındaki dairede tadilat işi yapan arkadaşı 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç’ın yanına giderek cam parçasıyla boğazını kesti. Cinayetin ardından kaçan zanlı polis tarafından yakalanırken ağır yaralanan Karakılıç, Yalova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER
İkilinin cinayet öncesindeki gece kız meselesi yüzünden kavga ettiği ileri sürüldü. Bir sonraki gün arkadaşının çalıştığı apartman dairesine giderek boğazını kesti iddia edilen Uğur Ender T, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürme” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, cinayet zanlısını tutuklayarak cezaevine gönderdi.
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