Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Gözde Ç. boşanma aşamasındaki kocası Mustafa Ç. tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sinop'ta da 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, cinayete kurban gitti. Gıcık'ı üç ay önce ayrıldığı eski eşi Birol Çaylak (46) kemerle boğdu. Bu acı haberlerin ardından bir kadın cinayeti de Burdur'dan geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serhan S, kayınpederinin Burç Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki dönerci dükkânına gidip eşi Nurcan S'yi (35) tüfekle başından vurdu. Zanlı ardından dükkâna zarar verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Nurcan S, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. İkilinin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

İki çocuk annesi ölüme adım adım böyle gitmiş İstanbul Şile'de boşanma aşamasındaki kocası Mustafa Ç. tarafından öldürülen Gözde Ç, memleketi Yalova'da defnedildi. İki çocuk annesinin adım adım ölüme gidişini ailesi anlattı.

Sinop'ta 38 yaşındaki kadın eski kocası tarafından katledildi Sinop'un Boyabat ilçesinde 38 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi.

Kocasının 11 yerinden bıçakladığı kadının anlattıkları kan dondurdu Batman'da 4 gün önce yaşanan olayda boşanma aşamasındaki kocası tarafından 11 yerinden bıçaklanan ve ameliyat üstüne ameliyat olan talihsiz kadın konuştu.