Türkiye Gazetesi

Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar da oluştu.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan ve çevresinde 2 gündür devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar da oluştu.



Yavuz Irmak, Ardahan’da kar yağışının alışık olunan bir durum olduğunu söyleyerek, "Ardahan yaza hasret kaldı. Doğalgazı hiç kapatmadık. Haziran ayında bile kar görmüş bir milletiz" diye konuştu.

Ardahan'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı Ardahan’da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Aksaray’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırarak kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını engelledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.