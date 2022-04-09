Türkiye Gazetesi

Hollanda’da yaşayan 2 aylık Fas asıllı Yunus bebek tedavisi bulunamayan bir hastalığa yakalandı. Yunus bebeğin annesi “isterseniz yaşamına son verelim” teklifini reddederek sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istemişti. Türkiye acılı annenin yardım teklifini geri çevirmedi ve Yunus bebeği ülkeye getirmek için Hollanda’ya ambulans uçak yolladı. Yunus bebek Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulansla 12-13 saat süren yolculuğun ardından gece saat 01.00’da Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Yunus bebekle birlikte anne Zeynep ve baba Yusuf Rahou’da uçak ambulansla Türkiye’ye geldi. Yunus bebek sağlık çalışanları tarafından Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Yunus bebeğin tedavisinden sorumlu doktor Okan Erol, ise tedavi ve bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Erol’un açıklamaları şöyle:

Doktor Erol

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

“Bebekte Primer silier diskinezi denilen bir nadir hastalık var. Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir”

Hollanda basınından Erdoğan'a övgü dolu sözler: Nobel Barış ödülü verilebilir Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad’da yayımlanan makalede Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rol üstlenmesinden övgüyle söz edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına “Başkan Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir” ifadeleri kullanıldı.