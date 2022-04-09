Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı ağızları açık bıraktı. Evinin önündeki lüks arabasının tekerliklerini çalan hırsızlar, araç sahibini şoka uğrattı. Evinin önünde bulunan otoparkta aracının tekerliklerini çalındığını gören Özgür Kömez, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOK OLDU

Sabah erken saatlerde evden çıkarak işe giden Özgür Kömez, lüks aracını gece saat 00.30 sıralarında her gün olduğu gibi aynı yere park edip evine çıktı. Komşularının arayıp otomobilinin jantlarının çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Kamera kayıtlarında yapılan inceleme ile beyaz araç ile yaklaşan şüpheliler jantları söküp kaçıyor. Ekipler ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 25 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Hırsızların birkaç bijon somununu olay yerinde bıraktıkları görüldü.

Polisler tarafından parmak izleri arandı.

“GÜPE GÜNDÜZ ÇALMIŞLAR”

Araç sahibi Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere park ettiğini dile getirerek, “Gece saat 00.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Bir komşumuz fotoğrafını çekmiş, 08.00 gibi şüphelilerin araca taşırken lastikleri fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç” ifadesinde bulundu.

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