Türkiye Gazetesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve ne zaman yaşandığı henüz bilinmeyen olayda, genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor.

Üniversitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde köpeklerin genç kızın etrafını sardığı ve köpeklerden dolayı korkuya kapılan genç kızın elindekilerle kendisini savunduğu görülüyor.

Sokak köpekleri, üniversite öğrencisi genç kızın etrafını sarıyor

SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ YOK

Genç kız, kendisine yaklaşan köpeği savuşturmak isterken diğer köpeklerin de saldırısına maruz kalıyor. Korku dolu anlarda genç kız çareyi koşmakta bulsa da köpeklerin saldırısından kurtulamıyor. Kendisini korumaya çalışarak kaçan genç kız, güvenlik kamerasının görüş alanından çıkıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan olayın ne zaman yaşandığı ve saldırıya uğrayan kız öğrencinin sağlık durumu konusu henüz bilinmiyor.

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