Türkiye Gazetesi

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Acıpayam Devlet Hastanesi’ne atanan ve buradan ayrılarak Denizli’de kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal uzman çavuş Musa Aktaş tarafından tabancayla öldürüldü.

BORÇ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Dr. Ünsal’ın hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan Musa Aktaş’ın Ünsal’dan 15 bin TL borç aldığı ve doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikilinin tartışıyı ortaya çıktı. Birkaç gün önce doktorun evinde görüşen tarafların arasında husumet yaşandığı bugün de Musa Aktaş’ın konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam’da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Dr. Naim Ünsal’ın hayatını kaybettiği cinayet ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Aktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşi, yengesi ve yeğenini katletmişti: Aile cinayetinde korkunç detay ortaya çıktı Sakarya'da tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlının, geriye kalan iki yeğenini de öldürmek için aradığı ortaya çıktı.