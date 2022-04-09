Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı. Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

KİMSEYİ BİLGİLENDİRMEDİLER

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00’inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00’da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüme dev destek TBMM'ye sunulan torba teklifle, hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre hazineye ait arazi ve taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için satış bedelinin peşin ödenmesi hâlinde yüzde 20 indirim yapılacak. Satış gelirlerinin yüzde 25’i kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak.

Çevre Bakanı duyurdu: Kentsel dönüşüme dahil olmayan bina kalmayacak Çevre Bakanı Murat Kurum, yayınladığı bir video mesajda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüm projesine dahil olmamış hiçbir binanın kalmayacağını belirterek, konutları en sağlam ve güvenli şekilde inşa ettiklerini dile getirdi.