Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Elazığ’da bir cana mal oldu. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi feci şekilde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kaza, Elazığ-Keban karayolu Beşik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ekber Kara idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ali Ekber Kara hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Ekber Kara’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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