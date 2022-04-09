Edremit’in Altınkum Mahallesi'nde yaşayan M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı.
4 SATIR DARBESİ İLE ÖLDÜRDÜ
Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı. Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı.
Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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