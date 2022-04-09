Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir hurdacı dükkanında hurda haldeki boş ev tüpleri patladı.
Dükkanın çatısını uçuran patlamaların ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında dükkan sahibinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Patlayan tüpler nedeniyle meydana gelen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.
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