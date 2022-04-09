Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan çocukluk yıllarına ilişkin şaşırtan bir itiraf geldi. Ünal Elbistan'da 40 yıl önce eğitim gördüğü okulunu ziyaret ettiği esnada, 12 Eylül darbesi öncesinde Milliyetçi Cephe hükümetinin düştüğü dönemde ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını söylediği için "Pis faşist" denilerek dayak yediğini açıkladı.

"LEBLEBİ TOZU YEDİĞİM GÜNLERİ ÖZLEDİM"

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu.

Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, leblebi tozu ve çemen ekmek yediği günleri özlediğini söyledi.

"DAYAK ATTILAR"

Ünal, birçok öğretmenini hatırladığını belirterek şunları kaydetti:

"O zaman, 1980 öncesi Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, aynı gece okul el değiştirdi. Hükümetin değiştiği gün Türkiye'de her şey değişirdi. Şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle oldu böyle oldu. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, burada okuyan abilerimizin hepsini kovaladılar, CHP geldi iktidara. Burada okuyanların kimisi Darende'ye kaçtı. Çünkü okul el değiştirdi. Ben de orta ikinci sınıf öğrencisiyim dedim ki 'bana kimse bir şey demez herhalde', hiçbir yere gitmedim, kalktım kuzu kuzu geldim okula beni çevirdiler. Dediler ki 'pis faşist sen Çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin? Meğer ki ben Çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar."

Ünal, daha sonra Kızılcaoba Mahallesi'ndeki öğretmenevi inşaat alanı ile Güneşli Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Cami Külliyesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ünal'a ziyaretlerinde, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

Mahir Ünal: Kabinede de değişiklik olacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreden sonra kabinede de değişikliğe gideceğini söyledi.

Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal'dan aşı açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin doğrudan milletin iradesini hedef aldığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan bu millet tarafından seçilmiş, bu milletin aldığı kararla Cumhurbaşkanı olmuş ve siyasetçi kimliğiyle de bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni özde yönetmektedir." dedi.

Mahir Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Son olarak Fransız Charlie Hebdo dergisinin saygısız karikatürü üzerinden Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendiren Ünal "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.