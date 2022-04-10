Türkiye Gazetesi

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, İpek N.K. inşaatın 7. katından aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da inşaatta göçük! 1 işçi hayatını kaybetti İstanbul Avcılar Merkez Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Halen toprak altında kalan işçinin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.