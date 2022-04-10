Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün saat 12.00 sularında Bahçelievler’de evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü. Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde artı olarak 35 lira daha taksimetre ücretinin arttığını görünce taksi şoförünü uyardı. Durumu kabul etmeyen sürücü ile genç arasında sözlü tartışma çıktı. Yolcunun ücretin yanlış olduğunu söylemesi üzerine taksi şoförünün ‘Şartlar bunu gerektiriyor’ dediği öğrenildi. Tehditlere maruz kalan yolcu, ücreti ödeyerek araçtan inerken şikâyetçi olacağını söyledi.

Taksi şoföründen örnek davranış: 14 bin doları sahibine ulaştırdı İstanbul'da taksi şoförü, aracında unutulan ve içerisinde yaklaşık 14 bin dolar ile pasaport bulunan çantayı sahibine teslim etti.