Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Keles ilçesinde Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor. Köyde 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

600 YILDIR DAVUL ÇALINMIYOR

Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

KABRİ BU KÖYDE

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi.

Sibel Alaş'tan tepki çeken Ramazan çıkışı: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum Ünlü şarkıcı Sibel Alaş, Ramazan ayı devam ederken kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak geceleri davul sesinden rahatsız olduğunu söyledi. Alaş’ın bu paylaşımı gündem olurken tepki de çekti.