Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te baklava imalatçıları, Ramazan ayı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. İftar yemeklerinin ardından tercih edilen baklava için özenle çalışan ustalar, şehir dışından gelen siparişleri hem şehir içi hem de şehir dışına gönderiyor. Bir işletmenin günlük ortalama 350 tepsi baklava çıkarttığını belirten baklava ustası Hakan Pekmezci, ramazan dolayısıyla yoğun talebe yetişmeye çalıştıklarını belirtti.

GÜNLÜK 300 350 TEPSİ BAKLAVA

Baklava Ustası Hakan Pekmezci günlük ortalama 350 tepsi baklava çıkarttıklarını belirterek, “Ramazan dolayısıyla yoğunluğumuz çoktur. Baklavada en önemli şey, yağı ve fıstığıdır. Günlük 300-350 tepsi baklava yapıyoruz. Birçok şehre kargoyla gönderiyoruz. Siparişlerimiz yoğun. Ramazan ayında özellikle yoğunluğumuz artıyor” diye konuştu.

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