Türkiye Gazetesi

Yunanistan vatandaşları, giyim ve market ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata almak için hafta sonu Edirne’nin Keşan ilçesine akın etmeye başladı. Keşan’da kurulan pazara alışveriş yapabilmek için sabah saatlerinde otomobilleriyle gelen Yunanistan vatandaşları, dönüşte İpsala sınır kapısında geri dönüşte yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yunanistan'ın Gümülcine kentinden alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelen Halit Abdurrahman, "Sabah Keşan'a alışverişe geldik şimdi dönüyoruz. Sınır kapısına geleli bir saatten fazla oldu, 3 saatte ancak geçeriz. Günlük alışverişe geliyoruz" dedi.

RAMAZAN GÜNÜNDE BURADA BEKLİYORUZ

Gümülcine’den Edirne'nin Keşan ilçesine alışveriş yapmak için gelen Nedim Salih, yaklaşık bir saattir beklediklerini belirterek, "Bu kuyruk ne zaman biter. Bu Ramazan gününde burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye pazara geldi, dönüş yolun kuyruk 1 km'yi buldu Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Yılbaşından bu yana 500 bin Bulgar ve Yunan turist Edirne'ye geldi Edirne’ye yılbaşından bu yana sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı. Gelen turistler şehrin ekonomisine adeta can suyu oluyor ve esnafın yüzü gülüyor.