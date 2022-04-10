Türkiye Gazetesi

Ankara’da trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yöntemler arayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde yaşanan trafiği azaltmak için yeni bir uygulamaya geçti. Sosyal medyadan paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" dedi.

SABAH SEYAHAT EDENLER 2 TL DAHA AZ ÖDEYECEK

Zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, "Su, Ulaşım, Halk Ekmek gibi hizmetlerimizi kâr elde etmeksizin, maliyetine ya da maliyetinin altında bir fiyatla sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Başkent’te toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 TL'den 6,5 TL'ye yükseltilirken, EGO Genel Müdürlüğü ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak indirim kararı doğrultusunda 06.00-06.45 saatleri arasında toplu ulaşımla seyahat eden vatandaşlara, 2 TL’lik indirimle toplu ulaşım ücretini 4,5 TL olarak uygulayacak.

Ankara'da çuval çuval soğan yol kenarına atıldı Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir dükkanın önüne onlarca çuval soğan atılı halde bulundu.