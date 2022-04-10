Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 17.02’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmedi ancak deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini adeta gözler önüne seriyor.

DAĞLARDAN OLUŞAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin gerçeği tüyler ürpetti.

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı ilk açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok" dedi.

Malatya 91 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç etti Malatya'da yılın ilk 3 ayında, 18 bin 499 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 91 milyon 291 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.