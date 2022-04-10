Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde 8 Ocak 2021’demeydana gelen olayda evinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, eşi Ramazan İpek’i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Mahkeme "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince genç kadını tahliye etmişti. 26 Nisan 2021'de cezaevinden çıkan Melek İpek'e çok sayıda kadın platformu da destek olmuştu. Sabah gazetesinin haberine göre, kızları C.D.İ. (10) ve İ.N.İ.'nin (8) geleceği için kolları sıvayan Melek İpek daha önce eşiyle birlikte yaptığı servis işine tekrar geri döndü.

“KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI”

E sınıfı ehliyet olan Melek İpek, babası Menderes Çelik’in kendisine aldığı minibüs ile fabrika işçilerini taşıyor. "Kızlarımın geleceği onların istikbali için çalışıyorum. Kötü günler geride kaldı. İleriye bakmak zorundayım” diyen Melek İpek, “İki evladımın iyi bir eğitim almaları, onların geleceği için çalışıyorum. Servis şoförlüğünü daha önce de yapıyordum” şeklinde konuştu.

TIP FAKÜLTESİNE KAYIT YAPTIRACAKTI

İki kızı, annesi ve babası ile birlikte yaşayan Melek İpek daha önce 2010 yılında üniversite sınavına girmiş ve Tıp fakültesine kayıt yaptıracak kadar yüksek puan almıştı. Ancak eşinin baskıları nedeniyle okuyamayan genç kadın üniversitede okuma hayalini gerçekleştirmek için bu yıl da sınava girecek. Hem çalışıp, hem sınava hazırlanan genç kadına çocukları ve ailesi de destek oluyor.

Acun Ilıcalı’dan taraftarlara büyük jest! 500 İngiliz çekilişle Antalya’ya geliyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın almasıyla gündem olan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarına büyük bir jest yapma hazırlığında. Ilıcalı, çekişle belirlediği 500 Hull City taraftarını 5 gün boyunca Antalya’da tatile götürecek.