Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin başlaması ile etkisini arttıran kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu Ocak ayının ortasına kadar ulaşıma kapandı. 2020 yılında meydana gelen çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda bir benzer olay daha yaşanmaması adına yeni önlemler alındı. AFAD İl Müdürlüğü çeşitli incelemelerde bulundu. Kontrollerin ardından kapalı yolu ulaşıma açmak için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 21 Şubat 2022 tarihinde 36 gün üzerine yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. 2 gün açık kalan yol, yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı tekrar ulaşıma kapandı.

EKİPLER YOLU BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

23 Şubat 2022 tarihinde yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı tekrar ulaşıma kapanan yolda çığ faciasının yaşanmaması için uzun süre bölgede çalışmalara ara verildi. Yolun açılması için 3 rotatif, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 adet hidromek (kazıcı) çalışma yürütüyor. Hidromek, diğer iş makinelerinin önünden giderek 6 metrelik kar kütlelerini atarak yolu ortaya çıkarıyor. Diğer iş makineleri ise geriden yolu açmaya çalışıyor. Zaman zaman tipi ve fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığı yolda ekipler, çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrasında adeta kardan tüneller oluşuyor. Özellikle kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ulaşıma açabiliyor. Çığ tehlikesinden dolayı ekipler çalışmalarını saat 14:00'da sonlandırıyor. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı Bingöl’de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.