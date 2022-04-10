Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Yahudi Mahallesi'nde çocuk parkının ortasında yer alan mezar, gizemini koruyor. Mezarı görenler şaşkına dönerken, mezar taşının üzerinde ise bir kadına ve erkeğe ait fotoğraf bulunuyor.

"BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"

2022’den bu yana Eskicioğlu Camii'nde imam olan Abdürrahim Türk, "Aslında ne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ne de diğer yerlerden sahih bir bilgi sahibi değiliz. Fakat 2003’te cami restore edilirken bu mezarlık 3-5 tuğla ile çevrilmiş vaziyetteydi. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi bunu mezar haline getirdi" dedi.

Türk, "Benim eskiden burada 50 senedir oturan cemaatim vardı. Onlardan duyardım bazı şeyler. Bu Eskicioğlu Camii'ni yaptıran kişiye ait olduğu söyleniyor. Ama ne kadar doğru olduğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜLERİMİZE SAYGI GÖSTERİYORUZ"

"Diriye nasıl saygı gösteriyorsak, ölülerimize saygı gösteriyoruz" diyen imam, "Bu bizim ayrılmaz bir parçamız. Dolayısıyla burada camimizin cemaati, namazdan çıktığı zaman burada mezara gelir, en az 3 İhlas, 1 Fatiha okur gider. Mezarlara karşı ciddi manada bir saygımız var. Zaman zaman bakımını yaparız. Üstündeki yabancı otları alırız. Bazen gül dikeriz ve elimizden geldiği kadar bakımını, onarımını yaparız" dedi.

Bu da oldu... Mezarlığın kapısını çaldılar Antalya Kumluca'da bulunan bir mezarlığın girişinde bulunan demir kapı hırsızlar tarafından sökülüp çalındı.