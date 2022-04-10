Türkiye Gazetesi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyü yakınlarında, ırmak kenarında gezinti yapan bir vatandaş, ırmağın kenarına vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sel suları altından ceset çıktı, vatandaşlar dehşete kapıldı Kastamonu'da bulunan bir çada kadın cesedi bulundu. Cesedin, sel sularıyla sürüklenerek geldiği öğrenildi.

Evli çiftin feci ölümü, eve giren komşuları cesetlerini buldu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.