Türkiye Gazetesi

Hatay'da trafikteki manzaraı görenler gözlerine inanamadı. Çünkü trafikte iki at ve üzerinde iki kişi vardı. Reyhanlı ilçesinde iki arkadaş ata binerek trafiğe çıktı.

Atlarıyla seyir halinde ilerleyen iki arkadaştan biri hızlandı. Sosyal medya uygulaması TikTok'a çekebilmek için trafiğe çıkarak canlarını tehlikeye atan gençler, bir başka birine o tehlikeleri anları kaydettirdi.

YOLA SAVRULDU

At ile kırmızı ışıkta geçen genç bir anda bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu.

HAFİF YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

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