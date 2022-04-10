Türkiye Gazetesi

Facia gibi olay Bağlar ilçesi Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan mezrasında mesken olarak kullanılan depoda meydana geldi. Bir tüp bayisi yaklaşık bin adet piknik ve büyük ebatlarda tüpü burada muhafaza altına aldı. Öğlen saatlerinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Art arda patlayan tüplerle ile depo alev topuna döndü.

Köylülerin 112 komuta merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine Acil Sağlık, jandarma, Bağlar ve Kayapınar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Patlamada şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

BOŞ AMBAR OLDUĞU İÇİN KULLANILMIŞ

Mahalle Muhtarı Necat Başaran patlamaya ilişkin evin Mehmet Ceylan isimli vatandaşın olduğunu belirterek yaklaşık 3 ay önce Ceylan’ın arkadaşı olan bir firma sahibi, buranın boş ambar olmasından dolayı rica edip tüplerini buraya getirdiğini ifade etti.

'KÖY FACİADAN KURTULDU'

Muhtar Başaran, “O da yok dememiş. Daha sonra burayı depo olarak kullanmak için ruhsat alacağını söylemiş. Birbirlerini bugüne dek idare etmişler. Bugün öğlen vakti patlama oldu. Bin civarında tüp deniliyor. Göz ile gördüğüm kadarıyla 700 civarında tüp var. Büyük tüpler doluymuş. Küçüklerde 40 civarında doluymuş. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği için köy büyük bir faciadan kurtarıldı” dedi.

Diyarbakır'da gözü dönen adam 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı Diyarbakır’da iddiaya göre gözü dönen adam aracına binerek çevrede bulunan araçlara çarparak 10 aracı hurdaya çevirdi. O sırada onu durdurmaya çalışan babasını da ezmeye çalışan şahıs araçtan inerek babasına saldırdı.

Diyarbakır'da bebeğine işkence eden anne gözaltına alındı Diyarbakır’da 21 aylık bebeğine dehşeti yaşatan anne gözaltına alındı. Ölümden dönen talihsiz bebek babasına teslim edildi.

Diyarbakır’da CEZERİ heyecanı! Gençler sergiye akın etti Baykar tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ‘El Cezerinin Olağanüstü Makineleri Sergisi’nde vatandaşlarla buluştu. Serginin açılışını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Soylu, barışa dikkat çekti. Öte yandan gençlerin sergiye ilgi göstermesi ise dikkat çekti.