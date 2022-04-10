Turunçova Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası A.Ş'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), iz takip köpek timi, JASAT timi ile Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Evine uzak bir bölgedeki portakal bahçesinde bulunan A.Ş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Antalya'daki kayıp kadın portakal bahçesinde bulundu
10.04.2022 - 17:32 | Son Güncelleme: 10.04.2022 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, evinden uzakta bir portakal bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Etiketler : antalya,
846729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/846729.aspx
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