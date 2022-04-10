Türkiye Gazetesi

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan için bugün tören düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine taziyelerini iletti.

İki askerin şehit olduğu kazada gözaltına alınan şahıs: 'Çok üzgünüm' Adana’nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Sürücü, "Çok üzgünüm" dedi.

Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolculuklarına uğurlanıyor.