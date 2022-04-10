Türkiye Gazetesi

Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bilecik'ten Vezirhan istikametine giden E.İ. yönetimindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, Gülümbe rampaları mevkisinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki D.İ, B.S, R.İ. ve G.İ. yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü E.İ'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'daki zincirleme kazada bir aile hastanelik oldu Adana'da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, aynı aileden 5 kişi ise hastanelik oldu.

Mersin'de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Mersin'de seyir halinde bir otomobil freni patladıktan sonra bariyere çarpıp takla atması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.