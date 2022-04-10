Türkiye Gazetesi

Sinop Adabaşı mevkiinde dip avı yapan balıkçıların ağlarına dev kalkan balıkları takıldı. Balıklar büyüklüğüyle görenleri şaşırttı. Büyüklüğüyle yanındaki 4-5 kiloluk diğer kalkanları gölgesinde bırakan dev balıkların kilosu ortalama 400 TL’den satışa sunuluyor. Balıklar, tezgahta 4 bin 600 TL’ye alıcısını bekliyor.

Balıkçı Ahmet Gür “Balığın bir tanesi 11 kilo 500 gram geliyor. Kilosu şu anda 400 TL civarında... Balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Birkaç adet de 5 kilo civarında gelenler var, ama en büyüğü olarak bunlar tabi dikkatleri üzerine çekiyor. Lezzet olarak bir numaralı restoran balığıdır. Tezgahta alıcılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Balık avlamaya çıktı, denizde bulduğu poşet hayatını kararttı Fethiye'de balık avlamak için denize açılan 55 yaşındaki adam, denizde bulduğu siyah poşeti açmak istediği esnada meydana gelen patlama sonrası kolunu kaybetti.

Zargana boğazına saplandı, boğazındaki balıkla hastaneye kaldırıldı Tayland’da beyaz kumları ve berrak suyuyla bilinen Trat bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte yüzen genç turistin boğazına zargana balığı saplandı. Noppadol Sringam adındaki turist, olay sonrası çığlıklar atarak yardım istedi. Sahile çıkarılan ve ilkyardım yapılan genç, uzun çenesi boğazına saplanmış haldeki balıkla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Balık fiyatları için mayın tehdidi Rusya-Ukrayna savaşında denize bırakılan mayınların İstanbul Boğazı'nda görülmesi üzerine Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığı yasaklanmıştı. Bu kararın balık tezgahlarına nasıl yansıyacağı merak konusu.