Türkiye Gazetesi

İzmir Torbalı'ya bağlı Türkmenköy Mahallesi, 217 Sokak'ta bulunan tek odalı evde yangın çıktı. Ancak dumanlar dışarı sızmayınca alevler mahalleli tarafından edilmedi. Yangın söndükten birkaç saat sonra komşular durumdan haber oldu. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde 84 yaşındaki Hatice Aslan'ın cansız bedenini buldu. Aslan'ın tek başına yaşadığı öğrenilirken komşuları acı haber sonrası gözyaşı döktü.

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri duyulduğu alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama sesleri çevre ilçelerden de duyuldu.

Yangında hayatını kaybetmişti, minik Enes defnedildi Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Enes Güler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Enes'in annesi "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Yangında öldüğü düşünülüyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı Kayseri'de yangında öldüğü zannedilen şahsın, aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.