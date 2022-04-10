Türkiye Gazetesi

Samsun İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde 18.15 sıralarında silahlı kavga yaşandı. E.E.S, pompalı tüfekle İ.Ö'ye (39) ateş açtı. Yaralanan İ.Ö. can havliyle çöp konteynerinin arkasına atladı. Saldırgan ateş etmeye sürdürdü. Tüfekten çıkan saçmalar, konteynere isabet etti.

Zanlı bir süre sonra kaçarken yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İ.Ö "E.E.S 3 el ateş etti. Çöp konteyneri olmasaydı ölmüştüm" dedi. Bu arada, güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Sokak ortasındaki silahlı çatışma Adıyaman'da sokak ortasındaki silahlı çatışma çıktı. Olay yerine gelen polisin şahısları gözaltına almasının ardından 4 kişi tutuklandı.

Sokak ortasında kanlı çatışma: Ölü ve yaralılar var Adana'da iki grup silahlarla sokak ortasında birbirine saldırdı. Feci olay sonrası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da çatışma çıktı, polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi Şanlıurfa’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.