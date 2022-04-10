Türkiye Gazetesi

Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Pütürge'de 5.2 büyüklüğündeki deprem olmuştu, bunun ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam etti. AFAD verilerine göre; aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'daki 5.2'lik depremin şiddeti kameralara yansıdı Malatya Pütürge'de dün 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremden saniyeler sonrasına ait tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde depremden hemen sonra dağlık alanlarda toz bulutlarının kalktığı görüldü.

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı ilk açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok" dedi.