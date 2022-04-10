Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti.

38 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi.

Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü’nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Irmak kenarında yürüyüş yaparken cesetle karşılaştı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kenarında karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Sel suları altından ceset çıktı, vatandaşlar dehşete kapıldı Kastamonu'da bulunan bir çada kadın cesedi bulundu. Cesedin, sel sularıyla sürüklenerek geldiği öğrenildi.